Albüm: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Bilanço Ağırlaşıyor: 217 Ölü, 798 Yaralı

BEYRUT, 7 Mart (Xinhua) -- İsrail, cuma sabahı ve gece saatlerinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi ile Beyrut'un güney banliyöleri hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentini hedef alan hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bakanlık aynı gün yaptığı bir başka açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 217 kişinin hayatını kaybettiğini, 798 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua