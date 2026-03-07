Albüm: İsrail'in Lübnan Saldırılarında Bilanço Ağırlaşıyor: 217 Ölü, 798 Yaralı
İsrail, Cuma günü Lübnan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, toplamda son günlerdeki saldırılarda 217 kişi yaşamını yitirdi ve 798 kişi yaralandı.
BEYRUT, 7 Mart (Xinhua) -- İsrail, cuma sabahı ve gece saatlerinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi ile Beyrut'un güney banliyöleri hedef alındı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentini hedef alan hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bakanlık aynı gün yaptığı bir başka açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 217 kişinin hayatını kaybettiğini, 798 kişinin de yaralandığını bildirdi.