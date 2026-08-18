Haberler

İsrail'de patlama: 6 Taylandlı işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde bir tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis inceleme başlattı.

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı.

İsrail polisi ve sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Metula'daki tarım arazisinde bulunan patlamamış mühimmat infilak etti.

Patlamada yaralanan tarım arazisinde çalışan 6 işçi Safed kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaralı işçilerin Tayland uyruklu olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İsrail polisi, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi: Bazıları kahvaltılarımızın vazgeçilmezi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Daha fazla saklanmadılar!

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi

Daha hayatının baharındaydı! Makas atan genç feci kazada can verdi
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında