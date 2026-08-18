İsrail'de patlama: 6 Taylandlı işçi yaralandı

İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı.

İsrail polisi ve sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Metula'daki tarım arazisinde bulunan patlamamış mühimmat infilak etti.

Patlamada yaralanan tarım arazisinde çalışan 6 işçi Safed kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yaralı işçilerin Tayland uyruklu olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İsrail polisi, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA