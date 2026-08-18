İsrail'de patlama: 6 Taylandlı işçi yaralandı
İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde bir tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis inceleme başlattı.
İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde tarım arazisinde eski bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 Taylandlı işçi yaralandı.
İsrail polisi ve sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Metula'daki tarım arazisinde bulunan patlamamış mühimmat infilak etti.
Patlamada yaralanan tarım arazisinde çalışan 6 işçi Safed kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Yaralı işçilerin Tayland uyruklu olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
İsrail polisi, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.