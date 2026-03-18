İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde 4 evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde 4 eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.