İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesinde düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu Lübnan'da ölü sayısının 912'ye ulaştığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde 4 evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail ordusunun Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde 4 eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor

Cemaatten yükselen sesler imamı usandırdı! Tepkisini görmeniz lazım
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Yıldız futbolcu elini kana buladığını itiraf etti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak