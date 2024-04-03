İsrail'in Gazze'ye saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının cenazeleri OCHA'ya teslim edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının cenazelerinin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) teslim edildiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümete bağlı ekipler, işgalci İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen yabancı 6 kişinin cesedini teslim etme işlemlerini az önce tamamladı." denildi.

Söz konusu yabancı uyruklu kişilerin WCK çalışanı olarak insani yardım için Gazze'de bulunduklarına işaret edilen açıklamada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve hükümete bağlı diğer ekiplerin destekleriyle cenazelerin Refah Sınır Kapısı'nda OCHA'ya teslim edildiği kaydedildi.

İsrail'in WCK çalışanlarına yönelik saldırısının "iğrenç suç" olarak kınandığı açıklamada, bu suçun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü soykırım kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Tüm dünya ülkelerinin "bu korkunç katliamı" kınaması ve İsrail'in Gazze'de sivillere karşı işlediği soykırım suçlarını durdurması çağrısının yapıldığı açıklamada, Gazze'de 2,4 milyon vatandaşın İsrail tarafından dayatılan insani felaketten kurtarma talebinde bulunuldu.

WCK çalışanlarına yönelik saldırıdan İsrail'in yanı sıra ABD ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail'e hala yeşil ışık yakıldığına vurgu yapıldı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.