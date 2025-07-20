İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerince, İsrail'in Gazze'ye saldırıları "Gazze Ölüyor, Artık Yeter" temasıyla, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Çukurambar Tuğba Altınok Camisi'nde toplanan platform üyeleri, burada akşam namazını kıldıktan sonra İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak, ABD Büyükelçiliği önüne yürüdü.

Platform üyelerince, İsrail'in saldırılarında sistematik olarak aç bırakılan Gazze halkının durumuna dikkati çekmek amacıyla, kırmızı boyalı çok sayıda tabildot yere bırakıldı.

Yürüyüşte yer alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 22 aya yaklaştığını ve vahşetin sürdüğünü belirterek, Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 70 bine yaklaştığını, bunların yaklaşık 20 bininin çocuk olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, Gazze'de çocukların sadece bombalarla değil açlık nedeniyle de öldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yine yardım almak için giden insanların üzerine ateş açıldı, 30'dan fazla şehit var. Yardım almak için, çocuğuna bir avuç un götürebilmek için giden insanlar orada katledildi. Gazze halkı yine açlık tehlikesiyle karşı karşıya ve 650 bin çocuk açlık tehlikesinden dolayı ölümle burun buruna. Bu kitlesel bir kıyımdır, bu bir soykırımdır."

"İsrail'i besleyen damarları kesmek zorundayız"

ANFİDAP sözcüsü Mustafa Eminoğlu da Gazze'de sivillere yönelik insanlık dışı saldırıların sürdüğünü, hastanelerin, okulların ve temel yaşam alanlarının sistematik biçimde hedef alındığını dile getirdi.

Gazze'deki soykırımın göz göre göre devam ettiğini, İslam dünyasının ve dünya kamuoyunun bu vahşete karşı etkisiz kaldığını belirten Eminoğlu, daha güçlü ve somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Eminoğlu, boykot çağrısında bulunarak, "İsrail'i besleyen damarları kesmek zorundayız." diye konuştu.