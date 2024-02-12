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İsrail bu kez insanları güvenli diye sürdüğü bölgeyi vurdu! 100'den fazla ölü, onlarca yaralı var

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7 Ekim 2023'ten bu yana 53 binden fazla Filistinliyi katledip bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail katliamlarına son vermiyor. Güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Refah Kenti'ne kara, hava ve denizden onlarca saldırı düzenleyip sivillerin evlerini hedef alan İsrail ordusunun 100'den fazla kişiyi öldürdüğü ve yüzlerce kişiyi de yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

REFAH KENTİNE SALDIRDILAR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

SİVİLLERİN EVLERİNİ HEDEF ALDILAR

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

HASTANE TEHLİKELİ DURUMDAKİ YARALILARLA DOLDU

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

KARA, HAVA VE DENİZDEN ÇOK SAYIDA SALDIRI

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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