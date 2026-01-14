Haberler

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 15 Filistinlinin daha naaşı hastanelere ulaştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte 13'ü enkaz altından çıkarılan 15 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 449 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı ifade edikdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 324'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...