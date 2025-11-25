Haberler

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nde konutlara saldırdı. Olaylarda 5 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin temsilcisi Riyad Mansur, gündelik çocuk ölümlerine dikkat çekti.

(ANKARA)- İsrail güçleri, ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde halkın oturduğu konutlara saldırdı. Farklı bölgelerdeki saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "İsrail tarafından her gün ortalama iki Filistinli çocuğun öldürüldüğünü" ifade etti.

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri ve Nasır Hastanesi kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Süheyla beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktı. Eş zamanlı olarak topçu birliklerinin Han Yunus'un doğu bölgelerini, donanmaya ait savaş gemilerinin ise güneydeki Refah kıyılarını hedef aldığı bildirildi. Yıkım ve bombardımanlar sonucunda meydana gelen maddi hasarın tespiti sürüyor.

İHA ve keskin nişancı ateşiyle dört can kaybı

Bölgedeki şiddet olayları, hava ve kara unsurlarının devreye girmesiyle arttı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, "Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinde dron saldırısına uğrayan iki Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığını" rapor etti.

Gerilimin yüksek olduğu Gazze kentinde ise İsrailli keskin nişancıların sivillere ateş açması sonucu iki kişi daha hayatını kaybetti. Aynı bölgeye düzenlenen topçu atışlarında bir sivilin yaralandığı bildirilirken, görgü tanıkları yerel basına "savaş uçaklarının güneydeki Refah ve Han Yunus hattında bombardımanı sürdürdüğünü" aktardı.

Filistin'den BM'ye: "Saldırılar sürüyor, ateşkes pamuk ipliğine bağlı"

Saldırılar devam ederken diplomatik kanattan da uyarılar geldi. Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "kağıt üzerindeki ateşkese rağmen Gazze'deki ölümlerin ve yardım kısıtlamalarının sürdüğünü" vurguladı.

Filistin halkının savaşın bitmesini umutla beklediğini, ancak gelinen noktada hala öldürüldüklerini belirten Mansur, "Filistinliler tüm bunların sona ermesini istiyor ancak bu süreçte Gazze'nin yarısını kaybetmeye tahammülleri yok" dedi.

Mansur, "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin civarı Filistinlinin öldürüldüğünü veya yaralandığını, İsrail tarafından her gün ortalama iki Filistinli çocuğun öldürüldüğünü" kaydetti.

Riyad Mansur, İsrail'i yardımları kasıtlı olarak geciktirmekle ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planında uzlaşılan "sarı hattın" ötesine geçmeye çalışarak ateşkesi sabote etmekle suçladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.