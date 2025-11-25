İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

(ANKARA)- İsrail güçleri, ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde halkın oturduğu konutlara saldırdı. Farklı bölgelerdeki saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise "İsrail tarafından her gün ortalama iki Filistinli çocuğun öldürüldüğünü" ifade etti.

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri ve Nasır Hastanesi kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Süheyla beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde kontrolü altındaki bölgelerde çok sayıda konutu patlayıcılarla yıktı. Eş zamanlı olarak topçu birliklerinin Han Yunus'un doğu bölgelerini, donanmaya ait savaş gemilerinin ise güneydeki Refah kıyılarını hedef aldığı bildirildi. Yıkım ve bombardımanlar sonucunda meydana gelen maddi hasarın tespiti sürüyor.

İHA ve keskin nişancı ateşiyle dört can kaybı

Bölgedeki şiddet olayları, hava ve kara unsurlarının devreye girmesiyle arttı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, "Han Yunus'un Beni Süheyla bölgesinde dron saldırısına uğrayan iki Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığını" rapor etti.

Gerilimin yüksek olduğu Gazze kentinde ise İsrailli keskin nişancıların sivillere ateş açması sonucu iki kişi daha hayatını kaybetti. Aynı bölgeye düzenlenen topçu atışlarında bir sivilin yaralandığı bildirilirken, görgü tanıkları yerel basına "savaş uçaklarının güneydeki Refah ve Han Yunus hattında bombardımanı sürdürdüğünü" aktardı.

Filistin'den BM'ye: "Saldırılar sürüyor, ateşkes pamuk ipliğine bağlı"

Saldırılar devam ederken diplomatik kanattan da uyarılar geldi. Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "kağıt üzerindeki ateşkese rağmen Gazze'deki ölümlerin ve yardım kısıtlamalarının sürdüğünü" vurguladı.

Filistin halkının savaşın bitmesini umutla beklediğini, ancak gelinen noktada hala öldürüldüklerini belirten Mansur, "Filistinliler tüm bunların sona ermesini istiyor ancak bu süreçte Gazze'nin yarısını kaybetmeye tahammülleri yok" dedi.

Mansur, "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bin civarı Filistinlinin öldürüldüğünü veya yaralandığını, İsrail tarafından her gün ortalama iki Filistinli çocuğun öldürüldüğünü" kaydetti.

Riyad Mansur, İsrail'i yardımları kasıtlı olarak geciktirmekle ve 10 Ekim'de yürürlüğe giren ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planında uzlaşılan "sarı hattın" ötesine geçmeye çalışarak ateşkesi sabote etmekle suçladı.