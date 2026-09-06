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Gazze'de İsrail saldırısı: 2 ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen sağlık kaynağı, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bir aracı hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında şu ana kadar 1344 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA
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