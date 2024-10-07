Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Türkiye'de Protesto Edildi

İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları Türkiye'de Protesto Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Giresun Üniversitesinde düzenlenen basın açıklamalarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Protestocular, Filistin halkına destek için çağrıda bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Giresun Üniversitesinde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi Üniversite Komisyonunca KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Grup adına konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Emin Göktaş, Filistin'de gerçekleşen direnişin, Siyonistler tarafından bir senedir pasivize edilmeye çalışıldığını söyledi.

Müslüman ülkelerin yöneticilerinin Filistin halkına desteklerinin artmasını isteyen Göktaş, "İki devletli çözüm, geçici ateşkesler ve gerçekleşmeyecek yardım sözleriyle Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıların, Müslüman ülkelerin hükümetleri nezdinde bir çaba uyandıracağı umudundayız." dedi.

KTÜ'de eğitim gören Filistinli Yahya Adwan ise Gazze'nin 75 senedir haklarını savunduğu için savaşa maruz kaldığını ifade etti.

Adwan, İsrail'in Gazze halkını teslim olması için ablukaya aldığı belirterek, "Gazze'de ne elektrik ne su ne de havalimanı var. Dünyanın diğer ülkelerinde normal karşılanan şeyler Gazze halkı için bir hayalden öteye geçemiyor. Serbest dolaşım, temiz suya erişim gibi temel insani hakları bile bu savaşın ana nedenlerinden biridir." diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, EYOF Olimpiyat Parkı Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Dernek adına konuşan Genel Sekreter İbrahim Kara, Filistin halkının destek beklediğini belirterek, "Filistin halkı bizden daha fazla destek ve dayanışma bekliyor. Saldırı ve katliamların devam ettiği bir ortamda herkes bulunduğu yerden önce bu katliamın durdurulması, ardından da Filistin halkının hakkının teslim edilmesi için elinden geleni yapmalıdır." dedi.

???????- Giresun

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler tarafından Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Kafkas İslam Ordusu Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.

Grup adına açıklamayı okuyan öğrencilerden Furkan Aslan, İsrail'in saldırılarını durdurmasını istediklerini belirterek, "Tüm dünya halklarını zalimlerin zulmüne karşı adalet ve iyilikte buluşmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizmi yenecektir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Göreli ilçesinde ise Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen protestoda konuşan okuyan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Murat Karslı, Filistin'de insan hakları dramının yaşandığını söyledi.

Karslı, "HAK-İŞ olarak Siyonist İsrail'in tarihe kara bir leke olarak yazdığı, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde bir kez daha Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyor, en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Sesimizi yükselterek bu zulme karşı duruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Giresun Üniversitesi İnsan Hakları Sivil Toplum Politika Filistin trabzon Giresun Türkiye İsrail Güncel Dünya

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kereste.moe kapatıldı mı? Kereste.moe neden kapatıldı? 8 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İkbal Uzuner'in babası ne dedi, ifadesi ne? İkbal Uzuner'in babası Hasan Uzuner kimdir? Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.