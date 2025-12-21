İsrail'den Batı Şeria'da 19 Yeni Yerleşim Kararı

(ANKARA) - İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 19 yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi. Resmi açıklamaya göre, son üç yılda onaylanan yerleşim sayısı böylece 69'a yükseldi.

Karara ilişkin açıklama, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ofisi tarafından yapıldı. Açıklamada, Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ortak önerisinin kabinede kabul edildiği belirtilerek, karar "tarihi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, yeni yerleşimlerin "yüksek stratejik öneme sahip bölgelerde" yer aldığı vurgulanırken, daha önce Batı Şeria'nın kuzeyinde boşaltılan Ganim ve Kadim yerleşimlerinin yeniden kurulmasının öne çıktığı ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin bu yıl rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği raporda, 2025 yılında yerleşim genişlemesine ilişkin göstergelerin, BM'nin bu süreci sistematik olarak izlemeye başladığı 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Rapora göre, 2025 yılında yaklaşık 47 bin 390 yerleşim konutu için onay verildi, planlama yapıldı ya da ihale süreci başlatıldı. Bu sayı, 2024 yılında yaklaşık 26 bin 170 konut olarak kayda geçmişti. 2017-2022 döneminde ise yıllık ortalama yerleşim sayısının yaklaşık 12 bin 800 olduğu hatırlatıldı.

Guterres, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim faaliyetlerini kınayarak, bu sürecin gerilimi artırdığını, Filistinlilerin topraklarına erişimini engellediğini ve bağımsız, egemen ve coğrafi olarak bütünlüklü bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini tehdit ettiğini söyledi. Yerleşimlerin uluslararası hukuku ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiğini vurgulayan Guterres, İsrail'e yerleşim faaliyetlerini derhal durdurma çağrısında bulundu.