Gazze'de ateşkesi delen İHA saldırısı: 1 ölü

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin Deyr el-Balah kentinde seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Deyr el-Balah kentinin doğusundaki el-Mezraa Okulu yakınlarında İsrail ordusunca hedef alınan araçta bulunan Ahmed Halid Ebu Magasib (32) hayatını kaybetti. Magasib'in cenazesi hastaneye ulaştırıldı.

Saldırıda alev alarak kullanılamaz hale gelen araçtaki çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar da aynı hastanede tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun bugün erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesi ile Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişiyle birlikte bölgedeki can kaybı 3'e yükseldi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bina ve tesisleri yıkmaya devam ettiğini belirtti. Han Yunus'un güneyindeki bazı bölgeler de İsrail topçu ateşiyle vuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 932 kişinin öldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının ise 172 bin 967'ye ulaştığı bildirildi.