Haberler

İsrail Bakanı Batı Şeria'ya 37 milyon dolar ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da sözde Yahudi miras alanları için 37 milyon dolar tahsis edildiğini açıkladı; Filistin yönetimi bu adımı işgali derinleştirme olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da sözde Yahudi miras alanlarının geliştirilmesi için 37 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihte ilk kez Yahuda ve Samara'da 70'ten fazla miras alanının geliştirilmesi için 113 milyon şekel (yaklaşık 37 milyon dolar) ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Sözde miras alanlarının Yahudi halkının tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia eden Smotrich, bu alanlara dair detay vermedi.

İsrail Meclisi, mayıs ayında "Yahuda ve Samara'da Miras İdaresi" kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etmiş, bu tasarıyla Roma, Bizans ve Haçlı seferleri dönemlerine ait alanların yönetiminin İsrail Miras Bakanlığına devredileceği belirtilmişti.

Bu bölgelerdeki tarihi gayrimenkullerin kamulaştırmasına izin veren yasa tasarısına karşı Filistin yönetimi, bu yasanın Filistin topraklarında işgali derinleştireceği uyarısında bulunmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante ''Yok artık'' dedirtti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?