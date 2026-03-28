İsrail ordusunun Lübnan'da bir ambulansa düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansa düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık personelinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Tebnit beldesinde bir ambulansı hedef alması sonucu 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Kefr Tebnit'te bir ambulansa hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olduğu belirtilerek, bunun "savaş suçu" teşkil ettiği vurgulandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 42 sağlık çalışanının öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1142 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
