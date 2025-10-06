İsrail'in Alıkoyduğu Aktivistler Londra'ya Döndü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu İngiliz vatandaşı aktivistlerden Sarah Wilkinson, Kieran Andrieu, Francis Jane Cummings ve Evie Snedker, Londra'ya ulaştı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıda alıkonduktan sonra dün Türkiye'ye sınır dışı edilen 4 İngiliz, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Londra'ya geldi.

Aktivistler Wilkinson, Andrieu, Cummings ve Snedker'i, yerel saatle 21.25'te (TSİ 23.25) indikleri Londra Heathrow Havalimanı'nda Filistin destekçileri ve yakınları karşıladı.

Filistin destekçileri, karşılama sırasında, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Açık ve net söylüyoruz, Küresel Sumud Filosu bizi gururlandırdın" sloganları attı.

Karşılamaya gelenler arasında yer alan Tommy Brooks adlı Filistin destekçisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı. Uluslararası hukuka göre yasa dışıydı. Utanç vericiydi." diye konuştu.

Filoda yer alanların bu görevi yerine getirmek zorunda kaldığını söyleyen Brooks, "Burada hiçbir İngiliz milletvekilinin ve İşçi Partisi temsilcisinin bulunmaması şok edici. Seçmenlerinin güvenliğini sağlamaları gerekir. Hükümetin ana görevlerinden biri vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktır. İngiliz hükümetinde, bu zorlu göreve gidenlerle, dünyanın en tehlikeli yerine gidenlerle ilgili bir sessizlik var. Bu utanç verici." dedi.

Brooks, aktivistlere uygulanan işkenceyle ilgili haberlere de değinerek, "Filistinlilerin yaşadıklarına kulak verdiğinizde bunların İsrail güçlerinin normal davranışı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alıkonan Küresel Sumud Filosu yolcuları arasında 13 İngiliz vatandaşı bulunuyor.