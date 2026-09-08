İsrail iç istihbarat şefinin 7 Ekim'den önce Netanyahu'ya "Sinvar'a suikast düzenlemeyi teklif ettiği" iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten 10 gün önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığı iddiaları ülkede tartışmalara yol açarken, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Ronen Bar'ın da 7 Ekim'den birkaç gün önce Netanyahu'nun önüne benzer bir bilgi sunduğu ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'a suikast düzenlemeyi teklif ettiği öne sürüldü.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, bir güvenlik kaynağı, 7 Ekim 2023'ten kısa bir süre önce dönemin Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Netanyahu'ya "deprem" ifadesini kullanarak Hamas'ın "şiddetli bir şeye" hazırlandığını söylediğini iddia etti.

Güvenlik kaynağı, Bar'ın 1 Ekim 2023'te Netanyahu ile bir araya geldiğini, Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'a nokta operasyon düzenlenmesini ve Filistinli grubun diğer üst düzey isimlerine yönelik suikastlar gerçekleştirilmesini önerdiğini savundu.

Hamas harekete geçmeden önce Sinvar ve diğer üst düzey yetkililere suikast düzenlenmesini öngören istihbarat raporunun Netanyahu'ya sunulduğunu, ancak Başbakan'ın bunu kabul etmediğini savunan güvenlik kaynağı, "Bu konuyla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan haberler doğru." iddiasında bulundu.

İddialar İsrail'de tartışmalara yol açtı

İsrail basınında Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından uyarıldığına dair iddialar tartışmalara yol açtı.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi ve anketlerde önde görünen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi Başbakan'a tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

BAE liderinin Netanyahu'yu 7 Ekim'den 10 gün önce uyardığı öne sürülmüştü

İsrail'in Haaretz gazetesinin çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Doğrudan Bin Zayid'in danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında üç üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanı'na, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir operasyon planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise söz konusu haberi yalanlayarak Netanyahu'nun Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü reddetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'na ilişkin "Beni uyandırmadılar." diyerek kendisini savunurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı birçok kez hedef almıştı.

Kaynak: AA