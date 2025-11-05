Haberler

Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti

Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Ultra-Ortodoks partilerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayınca, aralarında Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının da aralarında bulunduğu gündem maddelerini geri çekmek zorunda kaldı.

  • İsrail hükümeti, Filistinli tutuklulara idam öngören yasa tasarısını parlamentodan geri çekti.
  • Hükümet, Ultra-Ortodoks partilerin desteğini kaybettiği için parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamadı.
  • Ultra-Ortodoks partiler, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak yasanın çıkarılmaması nedeniyle hükümetin yasa tasarılarına oy vermeme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Ultra-Ortodoks partilerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayınca, aralarında Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının da aralarında bulunduğu gündem maddelerini geri çekmek zorunda kaldı.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN İDAMINI ÖNGÖREN YASA TASARISI GERİ ÇEKİLDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısını ilk okumada oylaması planlanıyordu. Ancak Ultra-Ortodoks Yahudi partilerin desteğini kaybeden iktidar koalisyonu, gerekli çoğunluğa ulaşamayınca tüm yasa tekliflerini gündemden çıkardı.

NETANYAHU'YA DESTEK AZALIYOR

Haberde, iktidar koalisyonunun, Ultra-Ortodoks partilerin desteği olmadan çoğunluğu tekrar sağlayamadığı için Meclis'in gündeminden tüm yasa tasarılarını geri çektiğini ve bunun Netanyahu hükümeti içinde artan iç gerilimleri yansıttığı belirtildi.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun bu haftanın başında onayladığı Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının bugün Meclis'te ilk oylamaya sunulmasının planlandığı hatırlatılan haberde, hükümetin geri adım atmasıyla Ben-Gvir'in ısrarla savunmasına rağmen tasarının erteleneceği kaydedildi.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Ultra Ortodoks (Haredi) ortakları, Haredileri askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle hükümetin yasa tasarılarına oy vermeme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'de dindar Yahudilerin (Haredi) orduya alınması konusunda derin anlaşmazlıklar yaşanıyor.

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) kesimin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.
Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIDVAN KARAKUŞ:

haberden çok reklam çıkıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Geride bıraktığımız sezon final oynayan Trabzonspor U19, Avrupa'ya erken veda etti

Aylar önce final oynayan Trabzon, Avrupa'ya bu kez erken veda etti
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Kim der ki 82 yaşında! 'Süper Baba' cenaze töreninde ortaya çıktı
BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

İttifakta Demirtaş çatlağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.