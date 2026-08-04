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İsrail Gazze'de saldırıları sınırlandırıyor

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İsrail ordusuna, Genelkurmay Başkanı onayı olmadan Gazze'de suikast saldırısı düzenlenmemesi talimatı verildi. Ateşkesin ikinci aşaması öncesinde saldırıların sınırlandırılması kararı Netanyahu-Mladenov görüşmesi sonrası alındı.

İsrail hükümetinin, ordu komuta kademesine Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıları sınırlandırma talimatı verdiği iddia edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusuna verilen yeni talimatla Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve siyasi kademenin onayı alınmadan Gazze Şeridi'nde "suikast" saldırıları düzenlemesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "anlık tehlike" durumlarında Genelkurmay Başkanı'ndan onay alınmaksızın saldırı düzenleyebileceği de kaydedildi.

Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı yeni yol haritasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sınırlandırma kararının, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un görüşmesinden sonra alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanının söz konusu kararı birliklere ilettiği aktarılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in birliklere Gazze'ye saldırıları sınırlandırma talimatını ilettiği aktarıldı.

KAN'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilisi, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin "her türlü acil tehdidi bertaraf edebileceğini ancak nokta hedeflerin ortadan kaldırılmasının onay gerektireceğini" savundu.

???????Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Gazze'deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırıların "sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını" belirterek isim vermeksizin İsrail'i eleştirmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA
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