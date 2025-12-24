Haberler

Netanyahu, Trump görüşmesi öncesi Doğu Kudüs'teki bedevi köyünün tahliyesi kararını erteledi

Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde, işgal altındaki Han el-Ahmer köyünün tahliyesi ve yıkımına ilişkin karar alınmadı. Hükümet, mahkemeden süre uzatımı talep ederek yanıtını vermek için 21 Ocak'ı hedefliyor.

İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti öncesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan bedevi köyü Han el-Ahmer'in tahliyesi ve yıkımına ilişkin bir karar almaktan kaçındı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, hükümet, aşırı sağcı "Regavim" örgütünün tahliye talebine yanıt vermek için Kudüs Bölge Mahkemesi'nden süre uzatımı istedi.

Gerekçe olarak Netanyahu'nun "yoğun ve acil istişareler yürütmesi" gösterildi. Hükümetin yanıtını 21 Ocak'a kadar sunmak istediği, bu tarihin Netanyahu'nun ABD'den dönüşüne denk geldiği ifade edildi.

Yaklaşık 200 Filistinli bedevinin yaşadığı Han el-Ahmer, İsrail'in "E1 projesi" kapsamında uzun süredir zorla tahliye tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Proje, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında bulunan yasa dışı "Maale Adumim" yerleşim birimini Kudüs'e bağlamayı ve işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi amaçlıyor.

Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıracağı gerekçesiyle söz konusu plana karşı çıkıyor. Önceki ABD yönetimleri Han el-Ahmer'in tahliyesine itiraz ederken, Donald Trump yönetiminin tutumu belirsizliğini koruyor.

İsrail basınına göre, Netanyahu, 2018'de bedevi topluluğunun kısa sürede tahliye edileceğini açıklamasına rağmen, Han el-Ahmer, uluslararası baskılar nedeniyle İsrail için siyasi bir krize dönüşmüş durumda.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor.

