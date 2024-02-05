İsrail, Lübnan'ı bir kez daha tehdit etti: Askeri seçeneğe başvururuz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da diplomatik bir çözüm için zamanın azaldığını belirterek Hizbullah'ın sınır bölgelerinden çekilmemesi halinde askeri seçeneğe başvuracakları tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, bölge turu kapsamında Lübnan'ın ardından İsrail'e gelen Fransız mevkidaşı Stephane Sjournat ile Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığında görüştü.

"HİZBULLAH ÇEKİLMEZSE İSRAİL ASKERİ ÇÖZÜME BAŞVURUR"

Katz, " Lübnan'ın güneyinde diplomatik bir çözüm bulunması için vakit tükeniyor. Eğer Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun şekilde Hizbullah güney Lübnan'dan çekilmezse, İsrail sınır bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine dönmesi için askeri çözüme başvuracak." dedi.

Fransa'nın 7 Ekim'den sonra İsrail'e desteğini memnuniyetle karşıladığını aktaran Katz, Paris'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlarını gözden geçirme kararını takdir ettiğini, Tel Aviv'in de UNRWA'nın yerine alternatif bir yapı kurulması üzerinde çalıştığını belirtti.

BIDEN'IN DANIŞMANI BÖLGEDE

İsrail basınında, Tel Aviv ile Beyrut arasında sınırda yaşanan çatışmaların durdurulması ve kara sınırının belirlenmesi için ABD'nin sunduğu iki aşamalı teklif çerçevesinde yürütülen siyasi süreçte olumlu işaretler olduğu bildirilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan temaslarının ardından dün Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrailli yetkililerle bir araya gelmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda şu ana kadar 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

İSRAİL'İN SINIR ÜZERİNDEKİ İŞGALLERİ

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu. Hizbullah da 7 Temmuz 2023'te, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünden çekilmesi gerektiğini yinelemiş, 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etmişti. Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki UNIFIL denetiminde yer alan "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti. Şehadi, Mavi Hat'tın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.