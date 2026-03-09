İsrail basınına göre güvenlik birimi Hizbullah'ın saldırılarını genişletmesini bekliyor

İsrail güvenlik biriminin Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'a Hizbullah'ın önümüzdeki günlerde saldırılarını genişletebileceği yönünde değerlendirme sunduğunu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, güvenlik biriminin Netanyahu ve Katz'a Hizbullah'ın roket saldırılarının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini ilettiği belirtildi.

Haberde ayrıca Hizbullah'ın İsrail iç cephesini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmayı ve hayati altyapı tesislerini vurmak da dahil olmak üzere daha fazla etki oluşturmayı amaçlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı