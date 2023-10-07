İsrail güçleri, karşı saldırı görüntüsünü paylaştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşılık başlatılan 'Demirden Kılıçlar' operasyonu hakkında bilgi vererek saldırı görüntüleri paylaştı.

IDF Sözcüsü Hagari açıklamasında "Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık" dedi.

Açıklamada ayrıca bugün Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yaklaşık 2.200 roket fırlatıldığı, buna paralel olarak bir dizi Hamas güçlerinin de İsrail'in güneyindeki İsrail topraklarına sızdığı ifade edildi.