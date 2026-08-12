Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Yerleşimciler Arasında Arbede

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi abluka altına alarak bahçesini işgal eden İsrailliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçleri, Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için sabah saatlerinde bölgeye geldi.

Haberde, İsrail askerlerinin kaçak yerleşim birimini yıkmak üzere bölgeye sevk edileceğini öğrenen çok sayıda İsraillinin Kusra'ya geldiği ve bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edilmesine rağmen beldedeki yolları kapattığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında arbede yaşandığı görüldü. Görüntülerde bir İsraillinin ise askerlere "Silahı indir" diye bağırdığı duyuldu.

Kaçak yerleşimin yalnızca çadırı söküldü

Haberde ayrıca İsrail askerlerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kurulan çadırı sökmekle yetindiği, diğer malzemelere dokunmadığı hatta bir İsraillinin askerlerin gözü önünde araziye demir kazık çaktığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin yanı sıra Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth ve üst düzey komutanların da Kusra'ya geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde son haftalarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ve kaçak yerleşim birimleri kurmasına sahne olan Kusra ve Celud beldelerini "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

Kaynak: AA