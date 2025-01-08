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İsrail açık açık tehdit etti! Esirler serbest bırakılana kadar saldırılar sürecek

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler serbest bırakılmadan Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırıların süreceğini söyledi. Halevi, Hamas'a yönelik tehditler savurarak, onların esirlerin teslim edilmesi gerektiğini anlamasını sağlayacaklarını ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların devam edeceğini söyleyerek tehditler savurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ve Gazze Şeridi'ndeki komutanlarla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da durum değerlendirmesi yaptı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Halevi, "Durmayacağız, Hamas'ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Halevi, Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmazsa daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu.

İsrail hapishanelerinde 10 bin 300'den fazla Filistinli bulunurken, Gazze Şeridi'nde 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas, İsrail'in rastgele saldırılarında onlarca esirin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail açık açık tehdit etti! Esirler serbest bırakılana kadar saldırılar sürecek
Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıkerem can:

Lan p.ic kurusu sanki esir olmadan saldırıp işgal etmiyordunuz

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Sanyadakiler kurtuldu,sıra sana geldi Neto,bakalm nereye kaçacaksın,şeytan

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Haber YorumlarıAhmet Burhan Yilmaz:

INNIL HÜKMÜ ILLA LİLLAH

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Yani 100 Esire 50.000 ölü ve daha fazlası. Vaybe demek bir topluluğu yok etme pahasına dünya göz yumarak izleyecek. Bunedir dedinmi suçlusun. Birlik yoksa demek bu şekilde canından olmak var. Diğeri fişek patlatsın, öteki direğe assın, diğeri burnunu kessin, bir diğeri avrupaya kaçsın, bir ötekisi açlıktan ölsün, diğeri para imanı olsun benden sonrası cannım cehenneme desin, ve sanki müslüman anneleri nin göz yaşlarının hiç bir değeri yok. Aferin Zengin Devletler, ancak Allah büyük bunu bilin

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Haber YorumlarıMGk:

Sizi BAHANESİZ vuracağız inş

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