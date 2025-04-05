İsrail Gazze Şeridinde Okul, Hastane ve Evlere Yönelik Hava Saldırılarını Yoğunlaştırdı, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında dünden bu yana en az 50 Filistinli hayatını kaybetti. UNICEF, İsrail'in Gazze'de 18 Mart'ta başlattığı yeni saldırılarda 322 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in bir aydır Gazze'ye tüm insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yardım programlarının kademeli olarak kapanmakta olduğunu duyurdu. Bölgede son iki haftada en az 280 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiği bildirildi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin birinci aşamasının süresinin dolması ve ikinci aşama üzerine uzlaşı sağlanamamasının ardından İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını 18 Mart'tan itibaren yeniden yoğunlaştırdı. BM, 18 Mart'tan bu yana binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini, medya kuruluşları ise bin 250 kişinin öldüğünü belirtiyor. UNICEF bu hafta, İsrail'in 18 Mart'tan itibaren Gazze'de başlattığı yeni saldırılarda en az 322 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede bulunan yayın organları ise İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında dünden bu yana en az 50 Filistinli hayatını kaybettiğini aktardı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in bir aydır Gazze'ye tüm insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yardım programlarının kademeli olarak kapanmakta olduğunu duyurdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, İsrail, bir çok bölgeyi "yasaklı bölge" ilan edip, tahliye emirleri vererek, Filistinlilerin Gazze'nin yaklaşık üçte ikisine erişimini kısıtladı. İsrail, bu yeni askeri harekatın amacının "Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya zorlamak olduğunu" söylüyor. Hamas'ın askeri kanadından bir sözcü, hayatta olan İsrailli rehinelerin yarısının İsrail'in tahliye emri verdiği bölgelerde bulunduğunu ve bu kişilerin "aşırı tehlike altında olduğunu" duyurdu.

BM: Filistinliler en kitlesel yerinden edilme olaylarıyla karşı karşıya

İsrail yalnızca perşembe günü Gazze'de üç okulu bombaladı. Gazze kentinin Tuffah mahallesinde önceki gün İsrail'in saldırdığı bir okulda Sivil Savunma Kurtarma Ajansı dün yaptığı açıklamaya göre, en az 31 kişinin öldü, okuldan 14 çocuk ve 5 kadının cesedi çıkarılırken, 100 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü al-Wahidi, aynı gün Gazze kentinin yakındaki Şucaiyye mahallesinde evlere düzenlenen saldırılarda da 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Han Yunus'taki Nasser Hastanesine dün sabah düzenlenen saldırıda en az 25 kişi öldü. BM'ye göre, son iki haftada 280 bin kişi evlerini veya sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Gazze'nin yanı sıra İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da sürüyor. BM, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle 21 Ocak'tan bu yan 1967 Altı Gün Savaşı'ndan bu yana Filistinlilerin en kitlesel yerinden edilme olaylarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Kalıcı olarak yerinden edilme ve ilhak endişesi arttı

İsrail kara birlikleri, 18 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentine ve Gazze kentini geri kalan bölgeden ayıran Netzarim koridoruna yeniden girdi. İsrail ordusu cuma günü birliklerinin Gazze kentinin kuzey banliyösü Şucaiyye'de ilerlediğini açıkladı. İsrailli yetkililer bu hafta, Gazze Şeridi'nde büyük bölgeleri "güvenlik bölgesi" ilan ederek kontrol altına alacaklarını ve Refah ile Han Yunus arasında yeni bir askeri koridor kuracaklarını duyurdu. Açıklamalar, Filistinliler arasında kalıcı yerinden edilme ve ilhak korkularını artırdı.

BM: İsrail 700'den fazla Filistinlinin sığındığı UNRWA binasını vurdu

BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde önceki gün UNRWA'ya ait bir binayı hedef almasına tepki gösterdi. Lazzarini, "'İsrail güçleri hava saldırısında bugün Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliye'de bulunan bir UNRWA binasını vurdu. Bu bina, savaşın başlarında ağır hasar almış bir sağlık merkeziydi" dedi.

İlk raporlara göre, saldırı esnasında bina içinde 700'den fazla insan barınıyordu. BM yetkilisi, saldırıda birisi sadece iki haftalık bebek, 9 çocuğun hayatını kaybedenler arasında olduğunu aktardı. Savaşın başından bu yana, BM'ye ait 300'den fazla binanın koordinatları düzenli olarak taraflarla paylaşılmasına rağmen hasar aldı veya tamamen yıkıldı. Lazzarini, bu saldırıların ve ihlallerin detaylıca araştırılması bir kez daha bağımsız soruşturma yapılması çağrıda bulundu ve "Gazze'de tüm kırmızı çizgiler ve sınırlar defalarca aşıldı" dedi.

Bu hafta ayrıca İsrail'in Filistin Kızılayı ve BM çalışanlarından oluşan bir sağlık konvoyuna saldırısında hayatını kaybedenlerin yine İsrail tarafından toplu mezara gömüldüğü BM tarafından da teyit edildi.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaştan bu yana 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.