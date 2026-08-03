Gazze'de Ateşkes Çabalarına Rağmen İsrail Saldırıları: 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik çabalarda ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamalara rağmen, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin pazar günü erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Basal, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok noktada konutların, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların, sivil araçların ve Filistinli sivillerin hedef alındığını belirtti. Saldırılarda 4'ü çocuk ve 2'si kadın olmak üzere en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yaşadığı eve düzenlenen saldırıda Hamas komutanı Kemal Ebu Muallik ile eşinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasının arabulucularını ve garantörlerini sorumluluklarını yerine getirmeye, İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği bu suçları" kınamaya ve anlaşma uyarınca saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapılması amacıyla derhal harekete geçmeye çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim cuma günü yaptığı açıklamada, "çetin" müzakerelerin ardından Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için "yol haritasının son versiyonunu" kabul ettiğini söylemişti.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, İsrail ile Hamas arasında Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında en az 1.230 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73.356'ya yükseldi.

Kaynak: Xinhua