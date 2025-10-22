Haberler

İsrail, Filistinli Zeytin Hasatçılarına Destek Veren 32 Yabancı Aktivisti Sınır Dışı Etti

Güncelleme:
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sırasında Filistinlilere destek veren 32 yabancı aktivisti, 'terör örgütü' bağlantıları olduğu iddiasıyla sınır dışı etti ve 99 yıl boyunca ülkeye girişlerini yasakladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı zeytin hasadı sırasında Filistinlilere destek veren 32 yabancı aktivisti sınır dışı etti.

İsrail İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bölgedeki askeri yetkililerin talimatlarına uymayan 32 yabancı aktivistin sınır dışı edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu aktivistlerin "terör örgütü" olduğu iddia edilen "Tarım Çalışma Komiteleri Birliği" üyesi oldukları ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşimleri Konseyi Başkanı Yusi Dagan tarafından yapılan bir taleple aktivistlerin sınır dışı edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu 32 aktivistin 99 yıl boyunca "ülkeye" girişinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada sınır dışı edilen aktivistlerin uyruklarına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel
500
