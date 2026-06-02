İsrail, Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un ülkeye girişini yasakladı

Tel Aviv yönetimi, İsrail mallarını boykota yönelik faaliyetleri ve katıldığı gösteriler nedeniyle Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un ülkeye girişine yasak getirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Sarsour'un ülkeye girişini yasaklama kararı aldığını aktardı.

Haberde, Chikli'nin, Sarsour'un ülkeye girişini İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail karşıtı boykot faaliyetleri ve gösteriler düzenlemesinden dolayı yasakladığı belirtildi.

New York'ta Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sarsour, Müslüman Amerikalıların hakları, göçmen hakları, kadın hakları ve polis şiddetine karşı yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Sarsour, ABD'deki en etkili Müslüman aktivistlerden biri olarak kabul ediliyor.