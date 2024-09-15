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Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında henüz çıkarmadığı yakalama kararını "yanlışlıkla" kınadı. Açıklama kısa sürede kaldırılırken, bakanlık yetkilisi bunun hata sonucu olduğunu belirtti.

İsrail basını, Dışişleri Bakanlığının, "yanlışlıkla" Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) henüz çıkarmadığı "yakalama kararını" kınayan bir açıklama yayımladığını yazdı.

UCM'NİN YAKALAMA KARARINI ÇIKMADAN KINADILAR

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, UCM tarafından herhangi bir karar çıkarılmamasına rağmen, Netanyahu ve Gallant hakkında uluslararası yakalama kararını kınayan bir açıklama yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılan açıklama kısa sürede kaldırıldı.

AÇIKLAMA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ

Açıklamada, "İsrail, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmasını onaylayan saçma ve utanç verici kararını reddediyor." ifadesi yer aldı. Bakanlıktan ismi açıklanmayan bir yetkili, Haaretz'e yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamanın hata sonucu paylaşıldığını, ancak yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin "hazırlık yapıldığı" için kınama açıklamasının önceden hazırlandığını söyledi.

UCM Başsavcısı Kerim Han'ın başvurusu üzerine mahkeme, 4 aydır Netanyahu, Gallant ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar hakkında yakalama kararı çıkarılması konusunu değerlendiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'yanlışlıkla' kınama açıklamasıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ, HENÜZ KARARINI AÇIKLADI

Ancak UCM'den söz konusu kişilere ilişkin henüz bir karar çıkmadı. UCM'nin muhtemel yakalama kararının, Netanyahu'nun Eylül sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında çıkmasının, seyahat planlarını etkileyebileceği düşünülüyor.

Netanyahu'nun ABD'ye seyahat ederken uçağının UCM'ye üye ülkelerde duraklama yapamayacağı aktarılıyor. ABD, UCM üyesi olmadığı için Netanyahu hakkında yakalama kararı çıksa bile bu karar Netanyahu'nun ABD'ye gitmesine engel teşkil etmiyor.

NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamaslı yetkililer İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu. İsrail basını, 10 Eylül'de UCM Başsavcısı Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulunduğunu yazmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

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Yorumlar (1)

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Kınamı yakmışlar :))

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