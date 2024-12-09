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Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

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Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği Münbiç'teki operasyon İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı rahatsız etti. Operasyonun sonlanmasını isteyen Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaparak PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.

İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın toplantısında "Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını" belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDAN RAHATSIZ

SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun "sonlandırılmasını" istedi. Saar, Münbiç'e düzenlenen operasyonu ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti.

İSTİKRARI SAĞLADIKLARINI İDDİA ETTİ

İsrailli Bakan, Suriye'de "istikrarı sağladığını" iddia ettiği terör örgütü PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü.

MÜNBİÇ'TE KONTROLÜ TAMAMEN SAĞLADILAR

SMO, 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında SMO, PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

o kadar mazlum ve mağdur insanı yapilan işkencelerin karşılığını birgün alacaksiniz.Sari torbaları gönderelim doldurun toplu gomun

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Haber Yorumlarıhalil ayva:

bunlar katıksız o.çocuğu.

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Haber YorumlarıAtilla Han:

bunu gerçekten söyleyecek yüz var mı bunlarda

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