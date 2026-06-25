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İsrailli yetkililerin, ordunun Lübnan'daki bazı bölgelerden çekildiği iddiasını yalanladığı bildirildi

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İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, ordunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberleri yalanladı. Ancak İsrail ordusunun kısmi çekilme için hazırlık yaptığı ve ABD öncülüğündeki müzakereler kapsamında bazı pilot bölgelerden çekilmenin planlandığı belirtildi.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini yalanladığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrailli yetkililer, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiği ve buralara Lübnan ordusunun konuşlandırılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, uluslararası basında yer alan İsrail ordusunun güneydeki bazı bölgelerden çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberinde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme için hazırlık yaptığını aktardı.

Haberde, İsrail ordusunun, Washington'daki müzakereler kapsamında bazı bölgelerden çekilmeyi gelecek günlerde tamamlamayı planladığı kaydedildi.

Uluslararası basına yansıyan habere göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini ve bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılacağını söylemiş, İsrail'in çekilmesinin Lübnan hükümetine bir "iyi niyet" göstergesi olduğunu savunmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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