İsrail'den İran'daki üst düzey yetkililere saldırı tehdidi

İsrail, ABD- İsrail hava saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni liderin seçileceği toplantıya katılacak yetkilileri hedef alabileceği tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidi içeren açıklama yaptı. Adraee, "Zalim Hamaney'in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi'nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli Sözcü, yeni seçilecek İran lideri ve seçim oturumuna katılacak kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.