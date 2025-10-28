İsrail'den Hamas'a İlişkin Cenaze İddiası: Elde Edilen Ceset Başka Bir Esire Ait

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cenazenin, Gazze'de kalan İsrailli 13 esirden hiçbirine ait olmadığını daha önce teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğunu iddia etti.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsünden yapılan açıklamada, dün gece teslim alınan cenazenin, daha önce İsrail'e teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğu ileri sürüldü.

Cenaze üzerinde yapılan incelemelere göre söz konusu cesedin, Gazze'de kalan ölü 13 İsrailli esirden hiçbirine ait olmadığı ifade edildi.

Otopsi raporunun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kurmaylarıyla istişare toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı ortaklarından "Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılması" çağrısı

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de İsrailli ölü esirlerin cenazelerini teslim ediyor olmasının "Hamas'ın ayakta olduğu anlamına geldiğini" iddia ederek" Hamas'ın ihlalleri için cezalandırılması değil doğrudan yok edilmesi gerektiğini" savundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'ya "Bay Başbakan, tereddüde yer yok. Emri verin." ifadeleriyle "Gazze'ye saldırı" çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Hamas'ın ihlallerine karşı verilecek yanıtı görüşmek üzere acil güvenlik kabinesi toplantısı" çağrısı yaptı.

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes planında ihlaller gerçekleştirdiğini ileri süren Smotrich, "Hamas'ı yok etme hedefini ve güçlü ve kararlı adımları görüşmek üzere kabinenin toplanması gerektiğini" belirtti.

Muhalefetten de "Gazze'ye saldırı" çağrıları

İsrail'de Gazze'ye saldırı çağrıları Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla sınırlı kalmadı, muhalefetteki isimler de bu yönde çağrılarda bulundu.

Eski Başbakan Naftali Bennett, Adli Tıp Kurumunun dün teslim edilen İsrailli esirin cenazesine ilişkin iddiaları sonrası "Hamas'n yok edilmesi" talebiyle Gazze'ye saldırılara devam edilmesi çağrısı yaptı.

Hamas'ın önceden teslim edilen esire ait kalıntıları verdiğini ve Gazze'de varılan ateşkesi ihlal ettiğini savunan Bennett, Hamas'a saldırılar düzenlenmesini istedi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Bennett ve diğer aşırı sağcı siyasilere benzer bir söylem kullandı. Gantz, ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Hamas'a "şiddetli bir yanıt" verilmesi çağrısında bulundu.

Hamas, dün gece Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esirin cesedini daha enkaz altından çıkararak Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etmişti.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği ölü esirlerin sayısı 16'ya çıkarken, ölü 28 esirden 12'sinin cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında daha önce İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucu cesetlerden birinin herhangi bir esire ait olmadığı tespit edilmişti.

İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in teslim ettiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.