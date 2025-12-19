İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi planını onayladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 konuttan oluşan yasa dışı yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasına yönelik planı onayladığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Smotrich, Doğu Kudüs'te 3 bin 380 dönümlük arazi üzerine "Mişmar Yehuda" adlı yeni bir Yahudi yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi.

Smotrich ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Mişmar Yehuda, bölge üzerindeki kontrolü güçlendirme politikasının bir parçası olarak Kudüs'ü doğu tarafından koruyacak stratejik bir üs olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşimlerine ilişkin açıklamasında Smotrich, yeni yerleşim biriminin "on binlerce konut sağlayacağını ve Kudüs'ün doğu çevresini güçlendireceğini" savundu.

Gelişmeyi "tarihi" olarak nitelendiren Smotrich, planın bölgedeki İsrail egemenliğini güçlendirmeye, pekiştirmeye ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini engellemeye katkı sağlayacak bir adım olduğunu vurguladı.

İsrail kabinesi, 12 Aralık'ta da, statükoyu değiştirip ilhak adımlarını sıklaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da da 19 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin kurulmasını onaylamıştı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.