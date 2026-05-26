İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 14 belde için daha saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki 14 belde için daha saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bafılay, Dardağya, Şahhur, Halvesiyye, Barış, Yukarı Halvesiyye, Tayrfalsay, Bestiyet, Erzun, Cebel ez-Zarur, Zahr Berriyet Cabir, Marub, Dİbal ve Hamiri beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan'da Nebatiye kent merkezi ile 20'den fazla belde için de saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Mişgara beldesinde çok katlı bir binayı hedef alan saldırısında 2'si çocuk 11 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.