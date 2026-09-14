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İsrail'de Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden, Kushner'in Gazze anlaşması açıklamasına tepki

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in İsrail'in Katar saldırısı sonrası uluslararası alanda yalnızlaşmasını, Tel Aviv'i Gazze'de bir anlaşmaya zorlamak için kullandıkları yönündeki açıklamasına...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in İsrail'in Katar saldırısı sonrası uluslararası alanda yalnızlaşmasını, Tel Aviv'i Gazze'de bir anlaşmaya zorlamak için kullandıkları yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Likud'tan yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes anlaşmasının Başbakan Netanyahu liderliğindeki İsrail'in başarısı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunu Gazze kentine sokma ve Katar'daki Hamas liderlerini hedef alma kararı, Başkan Donald Trump'ın yoğun baskısıyla birleştiğinde Hamas'ın taleplerinden vazgeçmesine ve Gazze'de kalan tüm esirleri serbest bırakmayı kabul etmesine yol açan unsurlardır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, dün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı gerçekleştiren İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaşmasını Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul ettirmek için bir baskı aracı olarak kullandığını söylemişti.

Kushner, "(Saldırı) Askeri bir harekat olarak başarısız oldu ve bu durum İsrail'in küresel çapta yalnızlaşmasına yol açtı. Biz de onları bir anlaşmaya zorlamak için bu dinamikten yararlandık." demişti.

Kaynak: AA
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