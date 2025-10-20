Haberler

İsrail'de Muhalefet, Türkiye'nin Gazze Anlaşmasındaki Rolünü Eleştirdi

Güncelleme:
İsrail'deki muhalefet partileri, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rolünden rahatsızlık duyduklarını dile getirerek hükümeti eleştirdi. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümeti 'başarısız' ve 'vizyonsuz' olmakla suçladı.

İsrail'de yeni yasama dönemi başlangıcında muhalif siyasetçiler, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rolünden rahatsızlıklarını dışa vurdu.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolü üzerinden hükümeti "beceriksizlikle" suçladı.

İsrailli muhalif siyasetçiler, Türkiye'nin ateşkes sonrasında ve yeni yönetimin kurulma aşamasında Gazze'de rol almaması gerektiğini savundu.

Ana muhalefet lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetini "başarısız" ve "vizyonsuz" ifadeleriyle suçlayarak "Müslüman Kardeşler'in ideolojik ortakları Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye getirdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden faha fazla güvendiğini dile getiren Lapid, Netanyahu'nun İsrail'i güvenliğini başka ülkelere devreden bir devlet haline getirdiğini kaydetti.

Demokratlar Partisi lideri Golan, İsrail meclisi açılışında parti grubunda yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu 2 yıldır süren savaştan sonra ne olacağını gözardı etmekle eleştirerek "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmak yerine, Hamas'a destek veren ve vermeye devam eden iki ülke Türkiye ve Katar ile bir anlaşma yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz da konuşmasında Gazze Şeridi'nde uluslararası bir yönetimin kurulacağı ikinci aşamanın uzun süreceğini ileri sürerek hükümetin Gazze'ye saldırılar sonrası ne yapılacağına dair yöneltilen sorulara kulak asmadığını kaydetti.

Başka ülkelerin askerlerinin İsrail'in güvenliğini savunmayacağını söyleyen Gantz, "Kurulacak yönetim sivil tarafa odaklanacak. Güvenliğimizi Türkiye ve Katar gibi başka ülkelerin askerlerine emanet edemeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
