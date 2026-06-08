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İsrail'de İran'la çatışmaların ardından getirilen güvenlik kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı

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İsrail ordusu, İran'la karşılıklı saldırıların ardından ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırdığını ve yarın yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağını duyurdu. Lübnan sınırındaki yerleşimlerde ise kısıtlamalar devam ediyor.

İsrail ordusu, İran'la karşılıklı saldırıların ardından ülke genelinde getirdiği kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırdığını ve yüz yüze eğitimin yarın yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'ndan yayımlanan yeni yönergede, İran'la çatışmaların ardından getirilen kısıtlamaların büyük ölçüde esnetildiği belirtildi.

Yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren ülke genelinde eğitim faaliyetlerine izin verileceği aktarılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın yerleşimlerin istisna tutulacağı kaydedildi.

Lübnan sınırındaki yerleşimlerde eğitimin sığınaklara yakın binalarda gerçekleştirilmesi şartının sürdüğü ifade edildi.

Yönergede, Lübnan sınırındaki yerleşimlerde açık alanlarda 100, kapalı alanlarda ise en fazla 400 kişiye kadar toplanma izni verildiği belirtildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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