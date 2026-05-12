Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. İsrail ordusu, İHA'ların ülke topraklarına girmeden engellendiğini açıkladı. Bu olay, Lübnan ile İsrail arasındaki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 18.27'de İHA'larla düzenlenen saldırı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'ların İsrail ordusu tarafından ülke topraklarına girmeden önlendiğine dikkat çekilen açıklamada, saat 18: 43'te ise bir diğer İHA saldırısı nedeniyle Margaliot ve Manara yerleşimlerinde de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Kızıltepe:

Vay vay vay ?? Ne zaman haber açsam yine bu konular ???+? Erkek askerler çatışmaya gidiyor ama sonra kadınlar ve çocuklar kaçıyor, evet böyle ?? Bunu biri düzeltmeli artık! Niye her savaşta aynı şeyler tekrarlaniyo ??

Haber YorumlarıEsma Balcı:

Yahu bu Hizbullah mı ne, hep erkekler bu işleri yapıyo tabii. Kadınları da vardır ama onlar asker olarak değil de başka görevlerde görevlendriliyolar diye duydum. Niye erkekler öne çıkıyo her zaman, bunu anlıyamıyorum açıkçası.

Haber YorumlarıBurcu Çakır:

Evet şey, bu tür olaylar ne zaman olsa bölgede gerginlik yaratıyor ama ben daha çok merak ediyorum Margaliot'taki o eski kilisenin durumu nasıl. Yıllardır restorasyon bekliyordu galiba, umarım saldırılardan etkilenmemiştir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

