Lübnan'dan fırlatılan İHA'lar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saat 18.27'de İHA'larla düzenlenen saldırı nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'ların İsrail ordusu tarafından ülke topraklarına girmeden önlendiğine dikkat çekilen açıklamada, saat 18: 43'te ise bir diğer İHA saldırısı nedeniyle Margaliot ve Manara yerleşimlerinde de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.