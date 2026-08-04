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İsrail'de Gazze Ateşkesinin İkinci Aşaması Görüşülecek Kabine Toplantısı İptal Edildi

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İsrail'de, Hamas'ın onay verdiği ve hükümet içinde sert tartışmalara yol açan Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının görüşüleceği güvenlik kabinesi toplantısı iptal edildi. Hamas yol haritasına onay verirken, İsrail'in aşırı sağcı bakanları plana itiraz ediyor. İsrail ordusunun saldırılarında 73 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de, Hamas'ın onay verdiği ve hükümet içinde sert tartışmalara yol açan Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına ilişkin önerilen yol haritasının görüşüleceği kabine toplantısı iptal edildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Gazze'de savaşı sona erdirmek için önerilen yol haritasına ilişkin hükümet içindeki bölünmenin ortasında, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını görüşmek üzere bu akşam güvenlik kabinesinin toplanacağı duyuruldu.

Bir süre sonra ise güvenlik kabinesi toplantısının iptal edildiği açıklandı.

Yerleşim Bakanı Orit Strock, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Radikal değişiklikler talep ediyoruz. ABD ile varılan anlaşmalar dahil olmak üzere, Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) bildiği tüm veriler çöpe atıldı." dedi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bazı bakanların Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yol haritasına yönelik itirazları olduğunu yazdı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock, dün, söz konusu yol haritasına karşı tutumlarını belirterek Netanyahu'dan kabineyi toplamasını istemişti.

Hamas, söz konusu yol haritasına onay verdiğini duyursa da İsrail henüz resmi bir tutum açıklamadı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 377 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulunun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA
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