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İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

AĞIR YARALANAN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basınındaki haberlere göre, Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli öldü, 2 kişi yaralandı.

Polisinin ateş açtığı saldırı şüphelisi işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinlinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ESKİ BAŞBAKANDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, saldırıdan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında hükümete tepki gösterdi. Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinin ardından İsrail'de "güvenliğin yerle bir olduğunu" vurguladı. Eski Başbakan, Ben-Gvir'in tek işinin "röportaj, şov ve kışkırtma" olduğunu savundu.

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Tel Aviv İsrail Uluslararası Güvenlik Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (29)

HALİS ER:

Ölen Filistinli ye üzüldüm Allah rahmet eylesin

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Hasan Turk:

Sen recebin kulusun birseye uzulmezsin.

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Ramcoll Ramcoll:

Filistinlilerin tam olarak yapması gereken bu evlerinde durup ölümü beklemektense

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Spectrum:

İsrail masum halkı öldürüyor, Filistinlinin biride israil halkından masum birini ya da birilerini öldürüyor. Al birini vur ötekine. Sivile yönelik şiddet eylemi kim tarafından yapılırda yapılsın farketmez, bunun haklı hiç bir yanıda olamaz. Hedefte savaşı başlatan kişi yada kişiler olmalı masumlar değil

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yanıt210
Alpingo Bey:

Yorumlardaki vahşiliğe bak , insanım diye dolaşırlar bunlar

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Gökhan Altaylı:

O Filistinli ölmeden önce keşke daha fazla kişiyi öldürebilseydi. Mekanı cennet olsun o Filistinlinin. Saygıyla anıyoruz onu.

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Ramcoll Ramcoll:

kes

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yanıt40
Yunan savar:

Yürü git alpingo

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Hasan Oguz:

Helal olsun

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İzeddin Demir:

Artık bu zulüm dünya ya ağır geliyor vijdan sahibi her kimse öfkelidir ve birşeyler yapmak istiyor.Rabbim Filistin ve Gazze'de ki kardeşlerimize yardımcısı olsun durum çok vahim.

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