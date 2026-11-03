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İsrail'de 48 milletvekilli muhalefet bloğu liderleri hükümet kurmak için toplandı

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İsrail'de 27 Ekim seçimlerinden koalisyon belirsizliği çıkmasının ardından muhalefet liderleri, acil hükümet kurulması için toplandı. İktidar bloğu 53, muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken hiçbiri 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail'de, sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından, muhalefet bloku liderleri "acil hükümet kurma" gündemiyle bir araya geldi.

Seçimler öncesinde ortak hareket etme yönünde anlaşma imzalayan İsrail eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, eski başbakanlar ve Birlikte Listesi liderleri Naftali Bennett ile Yair Lapid, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan arasındaki görüşme başladı.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, toplantının dakikalar içerisinde başlayacağını duyurdu.

Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Birlikte Listesi liderlerinden Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin seçimleri iptal etmek için tehlikeli bir girişimde bulunduğuna işaret etti.

Lapid, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve Merkez Seçim Komitesi tarafından kendisine istihbarat materyallerinin sunulduğunu belirterek "Seçimler demokratik ve usulüne uygun şekilde gerçekleşti; bunları iptal etmek için hiçbir neden yok. Sadece kaybettiklerini kabul etmeye hazır değiller." ifadelerini kullandı.

"Şimdi yapmamız gereken şey gidip bir hükümet kurmak." diyen Lapid, son günlerde yaşananların "Netanyahu ve adamlarının" iktidardan uzaklaştırılması gerektiğine bir kez daha işaret ettiğini söyledi.

Toplantıdan önce X hesabından açıklama yapan İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman ise "Daha fazla seçimi önlemek zorundayız. Oluşan siyasi durumda manevra için yeterli alan var." ifadelerini kullandı.

Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi ve Ortak Liste'nin dışarıda bırakıldığı, "işlevsel ve istikrarlı bir hükümet" kurulabileceğini savundu.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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