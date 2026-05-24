İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda bir "hayvanileşme" sürecinin yaşandığını söyledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda kenar mahallelerden merkeze yayılan bir hayvanileşme süreci olduğunu söyledi. Fanatik Yahudilerin Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını belirten Herzog'a aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tepki gösterdi.

Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan Herzog, İsrail toplumunda "korkunç bir vahşetin yayıldığını" belirtti.

Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının "korkunç" düzeyde arttığını itiraf etti.

Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir hayvanileşme süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir tepki gösterdi

Herzog'un ifadelerine, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve görüntülerini paylaşan İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Devleti'nin yüzbinlerce vatandaşını hayvan olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.

Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi savunan aşırı sağcı bakan, İsrail hapishanelerine giderek Filistinli esirlere yönelik ihlalleri kameralar önünde gözler önüne sermesi ve Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi desteklemesiyle biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığı ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
