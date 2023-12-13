Üye Girişi
Haberler

İsrail, Cenin'e yönelik saldırıları genişletti

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti. İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı. Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti. İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarına, genişleterek devam etti.

Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını şehrin büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail güçleri, Cenin'in doğusunda bir evi Energa füzesiyle bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

Askerler, bölgede çok sayıda evi askeri araçlarla kuşatırken, çok sayıda buldozerle kentin altyapısını tahrip etti.

Cenin kentinin doğu mahallesinde, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalar, birçok evi askeri noktaya dönüştürdü.

Çok sayıda Filistinli alıkonulurken, İsrail ordusu, girişleri askeri araçlar ve buldozerlerle kapatarak mahalleyi tamamen kuşattı.

İşgal güçleri ayrıca Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, kampta Filistinlilere ait evleri bombalayarak yangınların çıkmasına neden oldu.

İsrail askerleri, çıkan yangınları kontrol altına almak için gelen itfaiye ekiplerinin, yangın mahalline ulaşmasına izin vermedi.

Saldırılar ve çıkan çatışmalar sonucu henüz ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan, Cenin Eğitim Müdürlüğü, kentteki okullarda, mülteci kampı ve İsrail güçlerinin saldırısının olduğu tüm bölgelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

WAFA'ya konuşan Cenin Talim ve Terbiye Müdürü Selam Tahir, kararı, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aldıklarını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 282'ye yükselmişti.

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi? Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne? Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 13 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 13 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray UEFA kupası kura çekimi ne zaman? Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title