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İsrail Belediye Başkan Yardımcısı Gazzelilere Karşı Irkçı Söylemlerde Bulundu

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İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı ifadeler kullanarak yüzlerce Gazzelinin canlı canlı gömülmesini savundu. King'in söz konusu paylaşımı topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı ifadeler kullanarak "İnsan değiller." diye nitelendirdiği yüzlerce Gazzelinin canlı canlı gömülmesini savundu.

Fanatik Yahudi söylemleri ile tanınan King, X sosyal medya hesabından ırkçı ve nefret dolu bir paylaşım yaptı.

King, İsrail ordusunun önceki gün Gazze'de çıplak şekilde elleri ve gözleri bağlı halde alıkoyduğu silahsız insanların fotoğrafını paylaşarak onlar için "İnsan değiller." ve "Müslüman Naziler" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını işaret ederek "Hızımızı artırmamız lazım." diyen King, "kendisine kalsa, D-9 tipi askeri buldozerlerle bu kişileri diri diri gömeceğini" ve onlara "karınca" adını vereceğini belirtti.

İsrailli fanatik Belediye Başkan Yardımcısı, "Onlar insan değil, hatta insanımsı hayvan bile değiller. İnsanlık dışılar ve onlara bu şekilde davranılması gerekiyor." sözlerini kullandı.

Tevrat'ın Tesniye (25: 19) kitabından alıntı yapan King, "Tanrınız Rab mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca, Amalekliler'in anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın!" ifadelerini paylaştı.

İsrailli yetkili, Tevrat'tan alıntısının altına ise, Müslümanları Nazilerle bir tutan ırkçı bir yorum daha ekleyerek "Yüzlerce Amalekli (Tevrat'ta İsrailoğullarının düşmanları olarak tanımlanan halk), Müslüman-Nazi sizce ne cezaya çarptırılmalı?" ifadelerini kullandı.

Arieh King, bir sosyal medya kullanıcısının, "Sonun Lahey'de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) bitecek." şeklinde gösterdiği tepkiye karşılık kullandığı ifadeleri savunmaya devam ederek "Neden? Naziler öldürdüğümüz için mi?" cevabını verdi.

King'in söz konusu paylaşımının, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre sonra X'ten kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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