İsrail, Batı Şeria'da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir sanayi tesisini ve Beytullahim'de bir binayı "ruhsatsız oldukları" gerekçesiyle yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Celezun Mülteci Kampı yakınındaki Ziraat Mahallesi'ne buldozerlerle baskın düzenleyerek bir sanayi tesisini tahrip etti.

İsrail askerleri, Beytüllahim kentindeki Kabr Hulva bölgesine de baskın düzenleyerek, Dar Salah beldesi ile Şevavre köyü arasında yer alan inşaat halindeki 5 katlı bir binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, temmuz ayında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik 1821 saldırı gerçekleştirildiği, bunun 1355'inin İsrail askerleri, 466'sının ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

İsrail makamlarının temmuzda 31 dönüm araziye el koyduğu, 3 yerleşim birimi çevresinde "güvenlik bölgesi" kurma iddiasıyla 5 askeri emir çıkardığı ifade edilmişti.

Aynı dönemde 75 yıkım gerçekleştirildiği, 60'ı dolu, 11'i boş olmak üzere toplamda 71 ev ile 22 tarımsal yapı ve 26 ticari işletmenin yıkıldığı kaydedilmişti. Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 bedevi topluluğun zorla yerinden edildiği aktarılmıştı.