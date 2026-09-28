İsrail, Batı Şeria'da Nalin'de zeytin ağaçlarını söktü, toprak gasbı endişesi arttı

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İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nalin beldesinde, arazi tesviye çalışmaları yürütmesi ve zeytin ağaçlarını sökmesi bölgede "toprak gasbı" endişesini artırdı.

Yaklaşık 25 bin nüfuslu Nalin'de, tarım ve özellikle zeytinlikler halkın temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Nalin'de son yıllarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım arazilerinde yol açma çalışmaları yürüttüğü ve bu çalışmalar sırasında zeytin ağaçlarının söküldüğü bildiriliyor.

Filistinliler, yol çalışmalarının zamanla tarım arazilerinin parçalanmasına, arazilerine erişimlerinin zorlaşmasına ve Filistin'den toprak gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşim alanlarının birbirine bağlanmasına yol açtığını vurguluyor.

Beldede son olarak Cebel el-Alem bölgesinden Nalin'in kuzey ve batısındaki Batın, Vadi, Merc ve Zebde bölgelerine uzanan güzergahlarda yol açma ve arazi tesviye çalışmaları başladı.

Eylül ayında Zebde'de yaklaşık 70 dönümlük zeytinlik alanda yol çalışması yapıldığı, onlarca zeytin ağacının söküldüğü aktarılmıştı.

Bölgedeki çalışmaların Ayrım Duvarı'na (Utanç Duvarı) kadar uzanması, Filistinlilerde yeni bir yasa dışı yerleşim alanının oluşturulacağı endişesine yol açıyor.

Nalin topraklarının büyük bölümü gasbedildi

Nalin Belediye Başkanı İmad el-Havace, AA muhabirine, İsrail'in bölgedeki zeytin ağaçlarını sökmesini ve yasa dışı yerleşimleri genişletme çabalarını değerlendirdi.

İsrail'in yol çalışmaları bahanesiyle zeytin ağaçlarını sökmesinin münferit bir olay olmadığını ifade eden Havace, bunun bölgede daha geniş çaplı bir tesviye çalışmasının parçası olduğunu bildirdi.

İsrail buldozerlerinin 1 hafta önce çalışmaya başladığını kaydeden Havace, sürecin başında 3 olan buldozer sayısının 7 veya 8'e yükseldiğini aktardı.

Havace, İsrail'in ağaç sökümleri ve tesviye çalışmalarının Nalin'deki Filistinlilerin geçimlerini sağladığı temel bölgelerden, özellikle halkın "gıda sepeti" olarak nitelediği "Merc"ten, geçtiğini kaydetti.

Nalin topraklarının tarihsel yüz ölçümünün yaklaşık 58 bin dönüm olduğunu ancak İsrail'in işgali, toprak gasbı ve ayrım duvarı inşa etmesiyle Filistinlilere kalan alanın yaklaşık 10 bin dönüme gerilediğini anımsatan Havace, bugün çalışma yapılan noktaların birbirine bağlı yasa dışı yerleşim alanı inşa edilmesi endişesine yol açtığını vurguladı.

Havace, Filistinlilerin daha fazla toprağının gasbedilmesi ve tehcir tehlikesine dikkati çekerek, "İnsanlar nereye gidecek? 58 bin dönümden yaklaşık 10 bin dönüm kaldı. Büyük bir bölümünü aldılar, geri kalanı da tehdit altında." şeklinde konuştu.

Binlerce yıllık zeytin ağaçları tehdit altında

İsrail'in tesviye çalışmaları yürüttüğünü ve zeytin ağaçlarını söktüğünü, bölgede yaklaşık 5 bin zeytin ağacı bulunduğunu ve bazılarının binlerce yaşında olduğunun altını çizen Havace, bu ağaçları, "nesilden nesile miras kalan bir gıda sepeti" şeklinde niteledi.

Havace, Filistinlilerin de diğer insanlar gibi kendi topraklarında yaşamak istediğini belirterek, "Beldemiz topraklarından vazgeçmeyecek ve Nalin dimdik ayakta duracak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in geçmişten beri Filistinlilerin topraklarını gasbederek onları mülksüzleştirdiğini kaydeden Havace, "Filistinlilerin kendi yetiştiği ve kök saldığı topraklarda hiçbir şeylerinin kalmadığını söylüyorlar." dedi

Başkan Havace, İsrail'in toprak gasbını genişletme çabalarına karşı Filistin kurumları ve uluslararası kuruluşlarla beraber çalıştıklarını anlatarak, "Tüm insan hakları kuruluşlarına Nalin'e merhamet gözüyle bakmaları" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA