Haberler

İsrailli Bakan, Batı Şeria A bölgelerinde ordunun yetkisini genişlettiklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, güvenlik kabinesinin Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin kontrolündeki A ve B bölgelerinde İsrail ordusuna genişletilmiş yetkiler verdiğini açıkladı. Bu karar, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlayan ve yerleşimcilerin arazi alımlarını kolaylaştıran adımları içeriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin aldığı yeni kararla, Oslo Anlaşmaları'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olan A bölgelerinde İsrail ordusunun yetkisini genişlettiklerini söyledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nilin kasabasında atık yakma tesisine gittiğini aktardı.

Kendisine, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un da eşlik ettiğini belirten Smotrich, bu turun İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Batı Şeria'ya ilişkin aldıkları kararın hemen ardından yapıldığına dikkati çekti.

Smotrich, söz konusu kararın İsrail ordusuna Oslo Anlaşması'na göre Filistin Yönetimi'nin kontrolünde bulunan A bölgelerinde ve sivil idaresi Filistin Yönetimi'ne ait B bölgelerinde orduya "çevre terörüne" karşı yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ileri sürdü.

Ramallah yakınlarındaki Filistin kasabası Nilin'deki atık sahalarından çıkan dumanın tüm İsrail'i etkilediğini iddia eden Smotrich, Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu savundu.

İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı duyurulmuştu.

Alınan kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi" verilmesi, El Halil ve Beytüllahim'de Filistin yönetiminin yetkilerinin kısıtlanması yer almıştı.

Karar İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönünde attığı bir adım olduğu için tepki çekmişti.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Bakan Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi

Fidan, sunucunun o sorusuna sadece gülerek yanıt verdi
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Trump'tan Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisine sert tepki

Bu kez bir şarkıcıyı diline doladı! İğrenç, korkunç...