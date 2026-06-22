Haberler

İsrail basını: Türkiye, İsrail için İran'dan çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Maariv gazetesi, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve savunma sanayisinde yüzde 80 yerli üretimle İran'dan daha tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu yazdı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin bölgedeki adımlarından umduğunu bulamadığını, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ve savunma sanayisinde yüzde 80 yerli üretimle yeterlilik oranına ulaşan Türkiye'nin, İsrail için İran'dan çok daha büyük ve tehlikeli bir tehdit olduğunu yazdı.

Maariv gazetesindeki köşe yazısında, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği ilerleme ve askeri gücüne dair değerlendirmelere yer verildi.

Yazıda, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki yaptığı atılıma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İsrail için İran'dan çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor. Türkiye, günümüzde askeri teçhizatının yaklaşık yüzde 80'ini kendi bünyesinde üreten gelişmiş bir savunma sanayi altyapısı inşa etmiş durumda."

Washington-Tel Aviv hattındaki kırılmaya değinilen yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bitmek bilmeyen müzakerelerden sıkılarak İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik ihtiyaçlarına yönelik sergilediği sert, kaba ve beklenmedik tavır değişikliğinin şokunu henüz atlatamamışken, şimdi karşımızda İran'dan belki de daha tehlikeli yeni bir meydan okuma duruyor: Türkiye." denildi.

Yazıda, ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tank sayısına ilişkin veriler paylaşıldı ve yerli üretim Altay tankına dikkati çekildi.

Türkiye'nin askeri teçhizatının yaklaşık yüzde 80'ini kendi üreten ve buna yerli imkanlarla geliştirilmiş çok katmanlı bir hava savunma sistemini de dahil eden gelişmiş bir askeri sanayi sistemi kurduğuna vurgu yapılan yazıda, "Türk ordusu devasa bir kuvvet yapısına sahip. Hava Kuvvetleri, çoğunluğu F-16'lardan oluşan yaklaşık 200 uçağın yanı sıra taarruz helikopterlerini barındırıyor. Ancak İsrail ile yaşanabilecek olası bir çatışmada asıl tehdit, 14 denizaltı, fırkateynler ve amfibi hücum gemisini (TCG Anadolu) içeren Deniz Kuvvetleri kanadından gelecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda, Türk ordusunun, hem onlarca yıldır terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede hem de Suriye ve Irak'ta topçu, zırhlı birlikler ve hava kuvvetlerinin koordineli kullanımıyla, "gerek meskun mahal gerekse zorlu dağ savaşlarında" kapsamlı bir operasyonel deneyime sahip olduğu belirtildi.

"Mavi Vatan" doktrinin ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de siyasetini belirlediğine işaret edilen yazıda, bu doktrinin "İsrail ile ortaklık kuran Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz sınırlarını boşa çıkardığı" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi için de aynı karar çıktı!
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Maç bitince hepsi sokağa döküldü