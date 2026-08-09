İsrail'de gaspçı yedek birimler başına buyruk

İsraillileri korumak ve acil durumlara müdahale etmek amacıyla oluşturulan İsrail ordusundaki yedek kuvvet "bölgesel savunma birimleri"nde görev yapanların bağımsız bir güç gibi hareket ettikleri ve sahada kendi hakimiyetlerini kurdukları belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri korumak ve acil durumlara müdahale etmekle görevli, "gaspçı İsrailliler"den oluşan yedek kuvvet "bölgesel savunma birimlerine" olan bağımlılığı arttı.

Haaretz'e konuşan ve Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerleri, bölgesel savunma sistemi bünyesindeki gaspçı İsraillilerin, orduya bağlı olmalarına rağmen "sahada söz sahibi haline geldiklerini" belirtti.

2024 yılında El Halil'in güneyinde bir müfrezeye komuta eden ve "C" harfiyle kodlanan bir yedek subay, bir askeri mevzinin yakınındaki çiftlikte yaşayan gaspçı İsraillilerin, çevredeki köylerde bulunan Filistinli ailelerin evlerine sık sık baskın düzenlediğini söyledi.

Yedek subay, "Evlere girip oturuyor ve kargaşa çıkarıyorlardı." ifadesini kullandı. Filistinli bir aileden gelen ihbar üzerine askerleriyle birlikte evlerden birine gittiğini aktaran subay, gaspçı İsraillilerden evi terk etmelerini istediğinde üzerine kendisini ısırmaya çalışan bir köpek salındığını belirtti.

Subay, kendisini bölgesel savunma birimi üyesi ve çiftlik sahibi olarak tanıtan bir kişinin, üstlerine şikayette bulunması halinde kendisine cinsel tacizde bulunduğu yönünde iftira atmakla tehdit ettiğini aktardı.

Gövde kamerasıyla olayı belgelediğini ve üstlerine bildirdiğini, üst komuta kademesinden hiçbir destek görmediğini ifade eden subay, "Ertesi gün tugay komutanı, gönlünü almak için söz konusu gaspçı İsrailliyi aradı ancak benimle konuşmaya bile yanaşmadı." dedi.

Subay, bölük ve tabur komutanlarının daha sonra bölgesel savunma personelinin "kutsal bir görev yürüttüğü" gerekçesiyle bir barışma oturumu düzenlediğini anlattı.

Bağımsız bir güç gibi hareket ediyorlar

İsrail'in eski askerlerinin oluşturduğu "Breaking the Silence" (Sessizliği Bozmak) adlı insan hakları örgütüne ifade veren iki asker de dahil olmak üzere diğer askerler, bu birimlerin mensuplarının "bağımsız bir güç gibi hareket etmelerine izin verildiğini" belirtti.

Tanıklıklara göre, emirleri uygulamaya çalışan askerler zaman zaman bu kişilerin tehdit ve saldırılarına maruz kalıyor.

Gazeteye konuşan "D" kod adlı bir başka yedek subay, "Biz terörü engellemiyoruz. Bu kocaman bir saçmalık. Bu bölgedeki tüm görev süremiz boyunca belki El Halil'de Hamas ile bağlantılı olduğu iddia edilen sadece iki kişiyi gözaltına aldık. Zamanımızın geri kalanı ise provokasyon arayan Yahudilerle mücadeleye ayrıldı. Bütün gün bir olaydan diğerine gaspçı İsraillilerin peşinden koşuyoruz ve bize hiç aldırış etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Savunma birimlerinde 5 bin 500 gaspçı İsrailli

7 Ekim 2023'ün ardından İsrail ordusu, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde ve Filistin köylerinin yakınlarında yedek kuvvet olarak görev yapmak üzere bölgesel savunma taburlarına yaklaşık 5 bin 500 gaspçı İsrailliyi dahil etti.

Haaretz, bu birim mensuplarının Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine, tehditlere ve mülklere zarar verme olaylarına karıştığını belgelediğini aktardı.

Gazetenin haberine göre, geçen mart ayında bölgesel savunma taburlarına mensup gaspçı İsraillilerin karıştığı iki ayrı olayda 3 Filistinli vurularak öldürüldü. Nisan ayında, bu birimlerden bir üye, Ramallah yakınlarındaki Deyr Cerir köyünde bir Filistinliyi katletti. Mayıs ayında ise bölgesel savunma biriminden bir askerin El-Arrub mülteci kampındaki Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açtığı, diğer askerlerin tanıklıklarına göre bu kişinin sarhoş olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı günden bu yana, Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 82 Filistinli hayatını kaybetti, 890 yangın çıkarıldı ve 200 yasa dışı yerleşim yeri kuruldu.

Resmi Filistin verilerine göre aynı dönemde, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA